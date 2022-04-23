В Мелітополі росіяни видовбують зі стін мідний дріт, аби здати на металобрухт в своїй "могутній країні"

Армія Російської Федерації відома своїми мародерськими діями на території України.
Російське мародерство на окупованих територіях Запорізької області вражає. Так, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі загарбники видовбують зі стін промислових об’єктів мідний дріт. Його потім здають на металобрухт в Росії.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
"Голодранці займаються дуже популярною справою, в якій рівних їм немає. Дикуни видовбують зі стін промислових об’єктів мідний дріт, щоб здати його на металобрухт в своїй "могутній країні" та отримати за це кошти."Друга армія світу" - що сказати", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, сільськогосподарську техніку, які російські військові викрали у Мелітополі, знайшли у Чечні під Грозним. На техніці українських аграріїв були встановлені спеціальні маячки. Саме завдяки цьому вдалося встановити, що вона опинилася на території фірми, яку пов’язують із Рамзаном Кадировим.
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