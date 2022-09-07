У Мелітополі в низці магазинів вже не можна розрахуватися гривнями

Мелітопольці також скаржаться на ціни та якість продуктів, які завозять до міста.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві жителі вже не можуть розрахуватися гривнями в низці магазинів. Також мелітопольці скаржаться на значно завищені ціни на продукти і їхню якість.

Про це пише "РІА-Мелітополь".

У низці супермаркетів Мелітополя придбати товари можна лише за рублі.

"Це стосується російських супермаркетів, які зайняли приміщення вкрадених торгових центрів "АТБ", "Сільпо" в Мелітополі. Як повідомляють містяни, у супермаркетах "Мера", "М'ясоруб", "Мера м'ясо", "Центральний" цінники на товар винятково в рублях", - йдеться у повідомленні.

Продавці кажуть, що гривню не беруть. Однак у супермаркеті "Мера" висить оголошення про те, що можуть перевести в готівку кошти з банківської картки.

"Ціни ж у цих магазинах космічні. Навіть привезти із Криму товар із націнкою коштуватиме менше, ніж у цих торгових точках. Я взагалі не розумію, на кого розраховані такі магазини", - обурюється підприємець, який і сам їздив до Криму на закупівлі.

У мелітопольців є і претензії до асортименту, який завозиться до Мелітополя.

"Завозиться до Мелітополя "одне ла*но", яке їсти неможливо. Навіть самі росіяни до цих супермаркетів не ходять", - йдеться у повідомленні.

У Мелітополі буквально за тиждень змінився курс гривні до рубля. Якщо 7 днів тому 1000 рублів прирівнювали до 820 гривень, то тепер - 650 грн.

"Йде штучне заниження курсу, бо не центробанк, а особисто наш п'яниця Є. Балицький видає якісь укази з курсу гривні та рубля, граючи на руку чорним міняйлам. Таке враження, що він із ними в долі або кришує цей бізнес. Якщо курс буде 1 до 1, то гривня взагалі може зникнути", - розмірковує підприємець з Мелітополя.

Долар у Мелітополі продають за курсом 1 до 45-47 за нові купюри та 1 до 43-44 за старі. За словами місцевих, нині у місті процвітає "чорна" точка переведення в готівку.

6 вересня на чорному ринку можна було перевести в готівку гривню з картки під 8-15%, а продати безготівку - 3-8,5% ще й заробити.

"У Мелітополі сьогодні активно скуповують безготівкові та переводять у криптовалюту. Вільної рубльової грошової маси в місті немає, оскільки цю валюту всю вивозять до Криму. На півострові мелітопольців сприймають як грошовий гаманець", - зазначив бізнесмен.

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