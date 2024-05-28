В Мережі набирає популярності нова гра: в ній помітили російський слід

Клікерна гра Hamster Kombat, де треба заробляти монети за клікання по екрану та виконання завдань, має російський домен.

Популярна в Україні клікерна гра Hamster Kombat має російський слід.

Про це пише AIN.UA.

Спершу це помітила користувачка Х під ніком "злата прага". Вона написала, що в грі відсутня політика конфіденційності, а в реферальних посиланнях використовується слово "kent", що співзвучне зі сленговим словом "кент", яке використовують в Росії.

Але найголовніше — вона помітила, що гра має російський домен. AIN.UA вирішили перевірити це через сервіс, за допомогою якого можна дізнатися інформацію про доменне ім’я сайту, — WHOIS.

Він показав, що Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group — одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить у холдинг РБК. В іншій реєстрації про реєстранта чи адміністратора вказана російська столиця Москва.

Гра в хом'яка в Telegram - Hamster Kombat - має російський слід

Гра в хом'яка в Telegram - Hamster Kombat - має російський слід

Hamster Kombat здобув популярність в Україні через обіцянки легкого заробітку, а також завдяки поширенню інформації про неї в Instagram, Tik Tok та Telegram. В Мережі вже набирають обертів і меми про цю гру.

Пишуть, що Hamster Kombat копіює популярний застосунок Notcoin, де так само треба заробляти монети через клацання, які потім можна обміняти на криптовалюту. Але російське походження гри може викликати безпекові проблеми для українців. Адже компанії країни-агресора зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу.

Нагадаємо, соцмережами ширяться скарги користувачів на злами Telegram-акаунтів. За новою шахрайською схемою, до Telegram надходить повідомлення від одного з контактів користувача з проханням проголосувати за дівчину, яка нібито бере участь у конкурсі танців і є донькою чи онукою друзів.

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