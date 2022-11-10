В Мережі поширюється фейк росіян про евакуацію українців з великих міст у разі блекауту

В Мережі поширюється російське ІПсО (інформаційно-психологічна операція - ред.) про евакуацію українців з великих міст у разі блекауту в країні.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Дезінформаційна російська кампанія почалася з посилання на матеріал The New York Times "Київ готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання".

Стаття, яку написали, посилаючись на коментарі голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, однак самих його цитат зі згадкою про плани організованої та неминучої евакуації 3 млн киян у тексті не містилося.

"Ткачук спростував трактування його слів і заявив: "Система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", - передає Центр.

Проте російські пропагандистські ЗМІ продовжили кампанію та вигадали фейк про евакуацію миколаївців, його вже спростував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Влада не приховує від населення загроз та ризиків нинішньої зими і намагається максимально підготувати до них містян", - зазначили в Центрі.

Зараз в Україні немає передумов для блекауту, але він все ж можливий.

У Пентагоні заяивили, що США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами.

Зазначимо, військовий експерт Олег Жданов прогнозує для ЗСУ пастку в Херсоні після нібито відходу окупантів з міста.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію довкола деокупації Херсона, захопленого росіянами ще на початку повномасштабної війни.

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