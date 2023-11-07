У мережі запустили фейк про ТСН.ua та звернення Залужного: телеграм-канали активно розповсюджують брехню

Нічого спільного з правдою вкид не має.

Мережею шириться фейк про ТСН.ua та звернення Залужного. Невідомі скористалися фотошопом, щоб запустити дезінформацію про заклик головнокомандувача ЗСУ до держперевороту.

Відверту брехню розганяють у телеграм-каналах.

Фейк із публікацією ТСН.ua відео про заклик Залужного до держперевороту / Скриншот

Фейк про ТСН.ua та звернення Залужного / Скриншот

Що ще відомо

Як зазначається, ТСН.ua буцім-то розмістило відео, створене нейромережею, на якому Валерій Залужний закликає до держперевороту. Вочевидь, ці люди дуже хочуть нашкодити Україні. Вони зробили скрін зі стрічки новин на ТСН.ua, а потім – застосували декілька нехитрих прийомів у фоторедакторі, щоб вставити заголовок "Залужний оголосив переворот (відео)".

Оригінал сторінки ТСН.ua / Скриншот

Безумовно, жодної подібної новини на сайті ТСН.ua не публікувалося. Фейк було вставлено замість новини "Розпочалася евакуація українців із Сектора Гази: що відомо".