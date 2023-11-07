У мережі запустили фейк про ТСН.ua та звернення Залужного: телеграм-канали активно розповсюджують брехню

Нічого спільного з правдою вкид не має.
Мережею шириться фейк про ТСН.ua та звернення Залужного. Невідомі скористалися фотошопом, щоб запустити дезінформацію про заклик головнокомандувача ЗСУ до держперевороту.
Відверту брехню розганяють у телеграм-каналах.
Що ще відомо
Як зазначається, ТСН.ua буцім-то розмістило відео, створене нейромережею, на якому Валерій Залужний закликає до держперевороту. Вочевидь, ці люди дуже хочуть нашкодити Україні. Вони зробили скрін зі стрічки новин на ТСН.ua, а потім – застосували декілька нехитрих прийомів у фоторедакторі, щоб вставити заголовок "Залужний оголосив переворот (відео)".
Безумовно, жодної подібної новини на сайті ТСН.ua не публікувалося. Фейк було вставлено замість новини "Розпочалася евакуація українців із Сектора Гази: що відомо".