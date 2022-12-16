В мешканця Київщини хата згоріла разом із окупантами. Як отримати компенсацію за втрачене житло

Від хати Валерія Терещука – мешканця села Берестянка, що в 30-ти кілометрах від Бучі, по суті нічого не залишилось.

22 роки тому Валерій разом із братом власними руками відбудував батьківський дім. Майже на самому початку російського вторгнення його хата стала домовиною для росіян, які згоріли в ній заживо.

«Сюди зайшли орки, вирили окопи, – розповідає Валерій. – Жили в хаті тут, грілися. Тут дрова були, груба ж була».

Та за тиждень від початку окупації хата несподівано спалахнула. У пожежі згоріло 20 російських солдатів.

«Коли я сюди зайшов, открив каліту – жах. Одні стіни чорні, більше нічого нема, – згадує Валерій Терещук. – Мусора по коліна було. З погреба двері повиривали, консервацію покрали. Свої ж приїхали (російські солдати – прим. автора), побачили ці трупи, повиносили їх, забрали УРАЛом і повезли».

Наразі родина Терещуків мешкає у вагончику поруч із домом, готується до складної зими та намагається оформити всі необхідні документи, аби відшкодувати втрачене.

Від початку повномасштабної війни майже три з половиною мільйони людей в Україні залишились без даху над головою. Держава обіцяє відшкодувати збитки кожному, хто правильно оформить заявку.

«У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 7198 від 24.03.2022 року, який вже ухвалений у першому читанні і готується до другого читання, – пояснює адвокат Едуард Борзунков. – Цей законопроєкт передбачає відшкодування завданої шкоди лише фізичним особам, власникам будинків, мешканцям ОСББ».

Згідно з українським законодавством, заявку на компенсацію по відшкодуванню втраченого чи пошкодженого майна можна подавати протягом дії військового стану та ще 90 календарних днів з моменту його припинення. Найпростіший спосіб зареєструвати заявку на відшкодування збитків – електронний сервіс «ДІЯ». Лише за першу добу після запуску послуги було сформовано 20 тисяч заявок. Втім, не все так просто. Перш ніж подавати заявку, необхідно зібрати пакет документів, і в першу чергу – документ на право власності.

«Є проблема в людей, які побудували, наприклад, дачі без дозвільної документації, не зареєстрували право власності, і їхнє житло було зруйноване, – пояснює Віра Мойсенко, керівниця технічного підприємства (БТІ). – На сьогоднішній день незрозуміло, що робити таким особам. В законопроєкті це поки що не прописано».

Це не єдина перепона на шляху оформлення відшкодування. Багато хто втратив документи разом зі знищеними оселями. Без відновлення паперів подати заявку на компенсацію неможливо. Тож, треба звернутися або до нотаріуса, який видавав документи чи посвідчував право власності, або ж до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити онлайн – через Кабінет електронних сервісів. Втім, якщо право власності було набуте до 2013-го року, слід звернутися до архіву БТІ. Процедура може зайняти від кількох днів до кількох тижнів.

Другий крок – викликати поліцію або представників ДСНС, аби вони провели перевірку, видали власникові копії протоколів, а також оригінал експертного звіту. Проте, ви все одно не застраховані від інцидентів. Вигорілу вщент хату Марії Близнюк спершу визнали придатною до ремонту.

«Акт про пожежу трохи неправильно написали. На реконструкцію було написано. Ну зараз по-новому написали, що все зносить треба, під знос», – розповідає пані Марія.

Іще один слизький момент – причина руйнування. Знищення майна через пряме влучання снаряду – більш-менш однозначна ситуація. А що як хата постраждала через пожежу?

«Для того, щоб з’ясувати, чи людина сама підпалила свій будинок під час військових дій, або ця пожежа сталася внаслідок влучання снаряду, або це підпалили окупанти – саме для цього і визивається поліція, ДСНС. Вони це з’ясовують, відкривають провадження та складають відповідні акти та протоколи», – пояснює керівниця технічного підприємства (БТІ) Віра Мойсенко.

Важливий момент – власник має зафіксувати зруйноване житло на фото та відео. Почніть з вулиці. Зробіть фотографії двору. Кожну з будівель сфотографуйте зовні з кожного боку, зокрема отвори, сліди від куль та уламків. Сфотографуйте пошкоджені комунікації — газогін, водогін, каналізацію, електромережі. На кадрах має бути видно не тільки загальні руйнування, але й частини конструкції. Фіксуйте кожну деталь зовні та зсередини: стіни, підлогу, стелю, техніку, меблі. Все те, що було сфотографоване, краще відзняти і на відео. Далі самостійно у довільній формі складіть акт про пошкодження майна. Наприкінці вкажіть дату, місце, паспортні дані. Підписи під цим актом має поставити власник майна, а також, якщо це можливо, усі повнолітні члени родини.

Але й це ще не все. Аби отримати компенсацію, необхідно додати до заяви технічний звіт про збитки. За законом його робить держава – безкоштовно. Однак, чекати на комісію доводиться від одного до трьох місяців. До її приходу проводити ремонтні роботи не можна, адже пошкодження треба зафіксувати документально. Багато хто звертається до приватних експертів. Ця послуга коштує від 4-х до 6-ти тисяч гривень. Лише після цього можна подавати заявку в ДІЮ або місцевий ЦНАП.

На сьогодні реального відшкодування не отримала жодна людина. Адже в теорії за відбудову українських домівок має заплатити той, хто їх зруйнував.

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«За даними Уряду, на теперішній час Україні завдано шкоди на суму близько 700 млрд доларів США. А фактично алгоритму відшкодування збитків на тепер нема, – коментує ситуацію юрист Едуард Борзунков. – Обговорюється питання створення міжнародної Комісії з розгляду претензій, яка матиме юрисдикцію розглядати претензії фізичних та юридичних осіб з питань відшкодування збитків, заподіяних війною. Ще у нас можливі звернення до національного суду. Тобто зараз вже існують рішення Верховного суду України про те, що можливо звернутися до місцевого суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних війною. І при цьому рф не має вже судового імунітету, не треба це питання узгоджувати з посольством рф, тому що фактично рф є країною-спонсором тероризму».

Валерій, Марія та тисячі українців не можуть чекати, поки росія сплатить репарації – вони мають і хочуть жити далі. Однак, якщо постраждалі пройдуть всю процедуру реєстрації збитків, вони принаймні можуть відновлювати свої оселі самостійно, не втрачаючи права на компенсацію.