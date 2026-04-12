В метро Києва затримали чоловіка, який почав роздягатися: що відомо

Метро столиці

У Київському метрополітені помітили незвичне затримання напівголого чоловіка. Четверо правоохоронців несли пасажира сходами до виходу зі станції метро «Контрактова площа». Чоловік був без верхньої частини одягу.

Відповідні кадри потрапили до Мережи. На відео чутно, як інші пасажири запитують у правоохоронців, куди вони тягнуть чоловіка і вимагають пояснень. Один з поліцейських каже, що чоловік начебто у наркотичному стані і йому потрібна допомога.

У той же час на відео чутно, як ймовірний затриманий просить про допомогу. Але четверо правоохоронців піднімають його і несуть у бік виходу зі станції. Відео на цьому обривається.

У поліції Київського метрополітену прокоментували ТСН.ua ситуацію на «Контрактовій площі». Там уточнили, що подія трапилася вранці, 11 квітня.

«Подія трапилась вчора о 10.30 ранку, поліцейські виявили чоловіка, порушника військового обліку, який почав тікати. Верхній одяг він почав сам з себе скидати під час затримання», — повідомили у поліції.

Дата публікації 11:06, 12.04.26

