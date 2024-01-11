В Migronium розповіли про альтернативи тимчасового захисту для українців за кордоном

Тимчасовий захист для українців – це спеціальний правовий механізм, який використовується для надання притулку та підтримки особам, що втікають з України через війну з росією. Цей механізм визначається та регулюється міжнародними та національними законами і може змінюватися в залежності від країни прийому українських громадян.

Основні характеристики тимчасового захисту для українців:

Особи, що отримують тимчасовий захист, наділяються статусом, який дає їм право на проживання, працевлаштування, доступ до медичної допомоги та освіти в країні звернення. Країни прийому часто надають додаткові послуги, такі як мовні курси, психологічна, гуманітарна, фінансова підтримка та допомога в інтеграції. Тимчасовий захист, надається на певний часовий період, як правило на рік, і може бути продовжений залежно від ситуації в Україні.

Тимчасовий захист є важливим інструментом для забезпечення безпеки та підтримки українців, які зіткнулися з російською агресією, забезпечуючи їм можливість відновлення та адаптації в нових умовах. Однак, варто пам’ятати, що тимчасовий захист не є постійним, і його термін обмежений законодавством країни прийому. Відтак, українцям, які користуються цим статусом, варто розглянути альтернативні варіанти тривалого перебування за кордоном: біженство та репатрацію. Далі більш детально про них розповідають юристи міграційної компанії Migronium.

Що дає статус біженця та чи варто його оформляти?

До альтернативних варіантів тимчасового захисту насамперед належить статус біженця. Він забезпечує захист від примусового повернення в країну, де людині загрожує небезпека. У довгостроковій перспективі біженці можуть подати заявку на ПМЖ або громадянство в країні прийому. Однак юристи наголошують, що це процес, який вимагає розуміння його складності та обмежень, а саме:

Якщо особа, яка отримала статус біженця, вирішує повернутися в країну, з якої спочатку втекла, цей статус буде втрачений. Статус біженця можна отримати лише в тій країні, кордон якої було перетнуто спочатку. Наприклад, перетнувши кордон Польщі, заяву на отримання статусу біженця необхідно подавати саме там. Процес розгляду заявки триває 6-9 місяців. Весь цей час паспорт особи, що подала заявку, зберігається в установі країни, яка розглядає заяву про надання статусу біженця, при цьому, право на працевлаштування відсутнє.

Ці обмеження підкреслюють необхідність ретельного розгляду умов і наслідків процесу подання на статус біженця, а також важливість розуміння правових аспектів імміграційного процесу в країні перебування. Крім того, кожна ситуація особлива і вимагає індивідуального підходу, тому, перш ніж вирішувати чи подавати на статус біженця, рекомендується звернутися за професійною юридичною допомогою. Безкоштовні консультації українцям зараз надають в міграційній компанії Migronium, на сайті https://migronium.com/.

Унікальна можливість оформити громадянство ЕС по репатріації за один рік для українців

Вигідною альтернативою тимчасовому захисту у 2024 році також є державні програми репатріації в країни Європейського Союзу. Зокрема, сьогодні Румунія, Болгарія та Польща пропонують українцям, здобути європейське громадянство без особливих вимог до знання мови, без потреби інвестування чи тривалого проживання, відносно швидко, іноді навіть протягом одного року. Ці програми засновані на принципах відновлення громадянства для осіб, які мають історичні або етнічні зв'язки з вищенаведеними країнами. Доведено, що у 90% українців такі зв’язки є.

Отримання громадянства в одній з країн ЄС відкриває доступ до всіх прав громадян Євросоюзу, включаючи свободу пересування, роботи та проживання в будь-якій країні об’єднання. Паспорт ЄС також надає доступ до безкоштовних соціальних послуг, освіти, охорони здоров'я та більших можливостей для професійного розвитку чи ведення бізнесу.

Перед тим, як приймати рішення про участь у програмі репатріації, рекомендується звернутися за консультацією до юридичних фахівців Migronium, які спеціалізуються на питаннях імміграції та іноземного громадянства. Вони можуть надати точну інформацію та допомогти з оформленням необхідних документів. Такий підхід допоможе українцям знайти найкращий шлях до стабільності та безпеки, враховуючи їх індивідуальні обставини та потреби в цей складний час.