В Миколаєві чоловік вбив безхатька і сам здався поліції

Наразі він затриманий і очікує на оголошення про підозру.

В Миколаєві 25-річний хлопець вбив безхатька, з яким разом вживав алкогольні напої.

Про це повідомили в ГУНП.

6 червня близько 22:45 до відділення поліції зателефонували співробітники поліції охорони. Під час патрулювання до них звернувся чоловік та розповів, що вбив людину.

На місці працювала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт, який, оглянувши тіло, виявив чисельні тілесні ушкодження тулуба. Того вечора зловмисник у компанії безхатченків вживав алкоголь біля будинку на проспекті Миру. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік почав їх бити, а потім душити одного з чоловіків.

25-річного зловмисник раніше був судимий за пограбування. Його доправили до відділку, де слідчі затримали його. Затриманому буде повідомлено про підозру за умисне вбивство. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, в Скадовському районі Херсонської області 22-річного хлопця звинувачують у зґвалтуванні і вбивстві безхатька. Наразі він перебуває під вартою.

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