В Миколаєві зіткнулись дві автівки: серед постраждалих діти (фото)

Внаслідок аварії в Миколаєві постраждали шестеро людей. Один з водіїв, ймовірно, був напідпитку.

У Миколаєві 29 червня зіткнулися два автомобілі. Шестеро людей постраждало, серед них - двоє дітей 4 та 9 років.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Так, 29 червня, близько 20:15, на перехресті вулиць Лягіна та Потомкінської зіткнулись два транспортні засоби. За кермом Land Cruser Prado перебував 39-річний водій, а ВАЗ 21110 керував 39-річний чоловік.

В Миколаєві зіткнулись дві автівки / Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

"Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ 21110 та його пасажири чотирьох, девʼяти, 28-ми, 35-ти та 55-ти років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичних закладів. Водій автомобіля Land Cruser не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).

Нагадаємо, на Київщині маршрутка з пасажирами зіткнулася з легковиком. Серед пасажирів мікроавтобуса також були діти.

У Києві спалахнула бійка внаслідок ДТП

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