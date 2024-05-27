В Мін'юсті назвали кількість мобілізованих засуджених: в яких підрозділах служитимуть

Засуджені, які виявили бажання доєднатися до Сил оборони України, стануть штурмовиками.

В Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у межах мобілізації.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефір телемарафону.

"Вже 613 ув'язнених вийшли та приєдналися до лав Збройних сил, і проходять відповідну підготовку", – сказав Малюська.

За його словами, засуджені, які виявили бажання доєднатися до Сил оборони України, проходитимуть службу у штурмових підрозділах.

"Це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", – пояснив очільник Мін'юсту.

Наразі мобілізовані засуджені проходять підготовку і до участі у бойових діях не залучалися.

Нагадаємо, 8 травня Рада ухвалила закон №11079-1, який дає дозвіл деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Володимир Зеленський 17 травня підписав цей документ.

Раніше військовий, коментуючи мобілізацію засуджених, заявив про ризики для армії від "блатних".

Яких засуджених забиратимуть на фронт – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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