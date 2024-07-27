В Міненерго анонсували нові графіки відключень світла сьогодні 

Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги.

Сьогодні в Україні графіки погодинних відключень застосовуватимуться лише в години пікового споживання — від 17:00 до 23:00.

Про це повідомили в Міненерго.

"Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. Значний дефіцит потужностей в енергосистемі залишається", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ворог атакував об’єкти системи передавання електроенергії у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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