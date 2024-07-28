В Міненерго оновили графіки відключень: коли не буде світла 28 липня

Сьогодні, 28 липня, в Україні графіки відключень застосовуватимуться від 18:00 до 22:00.

Про це повідомили в Міненерго.

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень застосовуватимуться лише в години пікового споживання — від 18:00 до 22:00. Обмеження діятимуть в обсязі однієї черги", - йдеться у повідомленні.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

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