В Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: чи є дефіцит та де діють відключення

В Україні через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора, 4 травня, застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. У години вечірнього піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії та Польщі. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Як додали в Міненерго, у південних регіонах України для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі від 10:00 до 15:30 обмежував виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 872 МВт*год.

Нагадаємо, у Раді заявили, що відключень світла в Україні не уникнути.

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