В Міненерго розповіли, які області Росія обрала для атак

Росіяни знищують як об'єкти генерації, так і розподілу.

Росія зосередилася на атаках по енергетичних об'єктах інфраструктури у прифронтових регіонах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Міненерго Ярослав Демченков.

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"У цей опалювальний сезон, звісно, ми всі бачимо, що не було таких масованих обстрілів енергоінфраструктури. Ворог зосередився переважно на прифронтових регіонах. Там росіяни знищують й об'єкти генерації, і розподілу, і були влучання у вугільні шахти, в систему газопостачання", - розповів він.

Також Демченков зауважив, що енергетики посилили підготовку до усунення наслідків атак по енергооб'єктах. Він нагадав, що Україна вже має досвід через масовані російські удари під час минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, 3 лютого Росія вдарила дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури по Дніпропетровській області. За даними "Укренерго", ця атака по Кривого Рогу є одна із найбільш масованих за рік.

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