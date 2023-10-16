В Міненерго зробили важливу заяву про графіки відключення електроенергії

Обмежень у постачаннях електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України.

Інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії є неправдивою. Обмеження електропостачання наразі немає.

Про це повідомили в українському Міненерго.

У відомстві поінформували, що в останні дні напередодні опалювального сезону в соцмережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни", – запевнили в міністерстві.

Там наголосили, що обмеження електропостачання можливі лише в разі масованих російських обстрілів, та пошкоджень енергетичного обладнання внаслідок атак. Ще одна причина для запровадження графіків – технологічні порушення та несприятливі погодні умови.

В Міненерго додали, що фахівці активно готують систему до опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua ппоінформував, що в Україні для всіх областей розробили та затвердили графіки відключення електроенергії. Однак запровадити в дію ці графіки можуть після відновлення ворожих атак енергетичній інфраструктурі України в разі пошкодження обладнання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блекаути і графіки відключень світла будуть? | Міністр енергетики Герман Галущенко

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