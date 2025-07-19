В Міненерго з'ясували причину густого диму біля Запорізької АЕС: чи є загроза ядерній безпеці

Дим над ЗАЕС є наслідком лісової пожежі

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У суботу, 19 липня, в Мережі поширилась інформація про значне задимлення в районі Запорізької АЕС, окупованої російськими військами, а також знеструмлення частини Запорізької області, що перебуває під російською окупацією. Наразі прямої загрози ядерній безпеці з боку ЗАЕС немає.

Про це повідомив Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Причина задимлення та стабільність живлення АЕС

Згідно з інформацією, отриманою від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею. Важливо зазначити, що осередок пожежі розташований на безпечній відстані від атомної станції та не загрожує її спорудам.

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Таким чином, наразі немає і загрози ядерній безпеці через це задимлення. У Міненерго також підтвердили, що лінії електропередачі, які з’єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно. Це забезпечує надійне зовнішнє живлення станції, що є критично важливим для підтримання радіаційної безпеки.

Ризики окупації та зобов’язання України

Водночас, ситуація залишається напруженою через дії окупантів. Як зауважила міністерка енергетики Світлана Гринчук, через агресивні дії російських окупантів та постійні обстріли районів навколо ядерного об’єкта, що призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту.

Живлення атомної електростанції за допомогою генераторів, до чого доводилося вдаватися у такі моменти, несе надзвичайні ризики для ядерної безпеки. Навіть попри те, що Росія захопила Запорізьку АЕС, Україна все одно дбає про її безпеку. Тому станція, як і до окупації, під’єднана до української енергомережі, і отримує необхідне живлення інфраструктури.

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