В Мінкультури пояснили бронювання від мобілізації працівників цирку

Виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв назвав неповагою до людей зі сфери культури та критику їхнього бронювання від мобілізації.

Про це Ростислав Карандєєв написав у Facebook.

"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. Це єдиний заклад, що проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах, куди важко дістатися, де люди не мають можливості відвідувати культурні заходи", — сказав Карандєєв.

За його словами, специфіка роботи цього колективу — постійні гастролі по всій території України, перебування у відрядженні 11 місяців на рік, виїзди на деокуповані території, показ вистав в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Ростислав Карандєєв також перелічив заходи за участю артистів 2023 року.

"Колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях", — додав Ростислав Карандєєв.

Виконувач обов'язків міністра культури нагадав, що до обов’язків влади входить забезпечення сталості та "хоча б мінімальної спроможності функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".

Від початку повномасштабного вторгнення встановлений Урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний.

"Нововведень не було. Ми бронювали і бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків без яких робота цих закладів неможлива", — сказав виконувач обов'язків міністра культури.

За його інформацією, дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання 14 осіб.

"Так! Лише 14 працівників! Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу! Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівника, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються", — додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам України внести оновлену і "більш справедливу" постанову про бронювання.

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