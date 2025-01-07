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В Міноборони порахували, скільки людей прийшли до ЗСУ через центри рекрутингу

В Міноборони порахували, скільки людей прийшли до ЗСУ через центри рекрутингу

ЗСУ.

В Україні працює вже 47 рекрутингових центрів.

Станом на січень 2025-го 7329 осіб, які звернулися до до центрів рекрутингу української армії, стали кандидатами в Сили оборони. Загалом від початку роботи центри надали консультації майже 33 тис. українців. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 

Зазначається, що минулого тижня до центрів рекрутингу української армії 717 громадян із питаннями щодо вступу на військову службу

"Зараз у центрах рекрутингу по всій країні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях. Це дає можливість кожному, хто бажає долучитися до Сил оборони, обрати спеціальність, яка найбільше відповідає його професійним здібностям та навичкам", - повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

В Україні працює вже 47 рекрутингових центрів української армії. Упродовж року найвищу активність демонстрували мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. 

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