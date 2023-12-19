В Міноборони пояснили, чи може рекрутинг замінити мобілізацію

В Міноборони кажуть, що некоректно порівнювати, що ефективніше – мобілізація чи рекрутинг.

Рекрутинг і мобілізація – не одне і те саме. Рекрутингова компанія має на меті покращити сервіс і контроль у війську.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив начальник управління преси та інформації Міноборони, офіцер Збройних сил Ілларіон Павлюк.

"Якщо ти не чекаєш на повістку і ти користуєшся механізмом рекрутингу, то ти отримуєш більший контроль над тим, що буде з тобою у війську, ти отримуєш кращий сервіс, підходи. Але треба сказати абсолютно чесно: не може бути такого, що країну боронять тільки ті, хто хочуть. На жаль, не буде такого... Є потреба в певній кількості людей – держава кличе цю кількість людей”, – наголосив Ілларіон Павлюк.

За його словами, люди, які отримали повістку, мають іти до війська. Тому, на його думку, некоректно порівнювати, що ефективніше – мобілізація чи рекрутинг.

“Це не якісь конкурувальні системи, одне не замість іншого. Чому ми покладаємо великі сподівання на рекрутинг? Тому що точно є суттєвий відсоток людей, які готові доєднатися самі, якщо їм запропонувати більш зрозумілі умови”, – підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво збільшилася кількість жінок у війську. Наразі в ЗСУ несуть службу понад 60 тисяч жінок.

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