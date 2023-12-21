В Міноборони пояснили слова міністра Умєрова про звільнення Криму 2024 року

За словами речника Міноборони, видання Bild перекрутило слова Умєрова про те, коли ЗСУ деокупують Крим.

Німецька газета-таблоїд Bild перекрутила слова міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що українські військові звільнять Крим у 2024 році.

Про це у коментарі "Громадському" заявив речник Міноборони Ілларіон Павлюк, який був присутній на інтерв'ю.

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Bild, цитуючи Умєрова, написав, що Крим може бути звільнений наступного року, а Умєров нібито "впевнений у цьому на сто відсотків".

Насправді міністр оборони сказав, що "Крим буде звільнено — 100%. Це наша стратегічна мета". Але точних термінів він не називав і не стверджував, що йдеться саме про 2024 рік.

"Журналіст ставив це запитання кілька разів (про ймовірність звільнення Криму 2024 року. – Ред.), але міністр уникнув будь-яких точних прогнозів із датами", – запевнили у пресслужбі Міноборони.

Зауважимо, що це вже друге пояснення слів очільника Міноборони з його інтерв'ю Bild.

Також цьому виданню Рустем Умєров заявив, що українці призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах будуть змушені з’явитися до призовних пунктів. Однак у Міноборони пояснили, що ця інформація не зовсім правдива.

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