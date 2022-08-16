В Міноборони Росії назвали диверсією вибухи у Криму

В Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.
У вівторок вранці, 16 серпня, у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Спершу в Міністерстві оборони Росії назвали вибухи "інцидентом", який стався внаслідок простого займання на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів. Утім згодом детонацію боєприпасів в оборонному відомстві РФ назвали диверсією.
Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано ряду цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків. Серйозно постраждалих немає. Вживаються необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії", - інформує видання з посиланням на Міноборони РФ.
Нагадаємо, у Джанкойському районі анексованого Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи та сталась масштабна пожежа. Відео величезного стовпу диму, який видно із різних точок півострова, опублікували місцеві мешканці в Мережі.
Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів. Влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку.
Відомо, що саме через Джанкой залізницею Росія перекидала на південь України - до окупованих територій Херсонської та Запорізької областей військову техніку та особовий склад.
Окупаційні екстрені служби повідомили, що через вибух та пожежу на складі боєприпасів у Джанкойському районі Криму була пошкоджена залізниця.
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