В Міноборони розповіли, коли запрацюють електронні направлення на ВЛК в "Резерв+"

Відомо, що ВЛК також враховуватиме рішення експертних команд, які замінили МСЕК.

У січні 2025 року в "Резерв+" з'являться електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Першим кроком стало закладення нормативної бази для видавання електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних. Наша мета – створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що відомство продовжує вдосконалювати нормативні акти для подальшого спрощення процедур як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. ВЛК також враховуватиме рішення експертних команд, які від 1 січня замінили МСЕК і займаються оцінюванням повсякденного функціонування особи.

"Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам. Переконаний, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною", – зазначив Умєров.

Нагадаємо, в застосунку Резерв+ можуть бути недоступні військові документи.

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