В Міноборони розповіли про ситуацію на звільнених і окупованих РФ українських територіях

Ситуація на звільнених і окупованих Росією територіях України - складна.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські війська на окупованих територіях намагаються встановити свою владу, як вони це робили 2014 року. Однак, як наголошує Маляр, їм це не вдається.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в етері телемарафону у неділю, 15 травня.

Вона зауважила, якщо у жителів тимчасово окупованих територій України виникають будь-які питання, звернутися можна до Сил спеціальних операцій.

"Сьогодні потужний опір чинять наші громадяни, попри те, що їм дуже складно і ми всі дуже за них хвилюємося, дуже переживаємо і всіляко намагаємося допомогти, щоби повернути ці території. Повірте, що ми їх повернемо! Всі українські території будуть українськими! Але зараз ми переживаємо складні часи. І дуже важливо знати і розуміти, як поводитися, якщо територія тимчасово зайняті. Скажімо, якщо є зв'язок, якщо є Інтернет, то на сайті Сил спеціальних операцій всі ці правила прописані і прописані рекомендації, що робити", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що українська влада та Збройні сили України докладають максимум зусиль для звільнення окупованих територій.

"І за законом, саме Сили спеціальних операцій уповноважені проводити діяльність, проводити роботу на територіях, які тимчасові зайняті. Повірте, що вони свою роботу роблять добре. Але це не публічна робота. Дуже важливо, сподіваюся, що нас почують на тимчасово зайнятих територіях наші громадяни, наші українці, що ми щодня докладаємо всіх зусиль, щоби повернути ці території, щоби ви всі жили в Україні, як це було і раніше. І ми всі дуже пишаємося вами всіма, хто не дає там ворогу встановити свою владу", - розповіла Маляр.

Нагадаємо, раніше заступниця очільника Міноборони України розповіла, що ситуація на східному напрямку залишається складною, оскільки російські окупанти проводять наступальні дії.

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