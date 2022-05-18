В Міноборони України назвали основні цілі російської армії

У Міноборони України назвали цілі російських окупантів, які вторглись до України.

Основна мета загарбників - встановити повний контроль над Донбасом, Херсонською областю та забезпечити собі стійкий коридор з Криму.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує "Укріформ".

За словами Мотузяника, насамперед росіяни намагаються оточити і розгромити угруповання Об’єднаних сил в районах Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області.

"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим”, - сказав Мотузяник.

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