В Міноборони України назвали основні цілі російської армії

У Міноборони України назвали цілі російських окупантів, які вторглись до України.
Основна мета загарбників - встановити повний контроль над Донбасом, Херсонською областю та забезпечити собі стійкий коридор з Криму.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує "Укріформ".
За словами Мотузяника, насамперед росіяни намагаються оточити і розгромити угруповання Об’єднаних сил в районах Лисичанська і Сєвєродонецька Луганської області.
"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим”, - сказав Мотузяник.
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