В Міноборони відреагували на масований обстріл РФ України: "Нашу мужність терористи не знищать"

В Міноборони України відреагували на масований обстріл РФ території України.

Про це у твіттері написав міністр оборони Олексій Резніков.

"Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучість наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-вигнанця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні ракетами окупанти вдарили по Києву, Запоріжжю, Харкову, Львову, Тернополю, Хмельницькому та інших містах.

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