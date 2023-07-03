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В Міноборони відреагували на скандал з побиттям жінки в Ужгороді працівником ТЦК

В Міноборони відреагували на скандал з побиттям жінки в Ужгороді працівником ТЦК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1526
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2 хв
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В Міноборони відреагували на скандал з побиттям жінки в Ужгороді працівником ТЦК

В Міноборони відреагували на скандал з побиттям жінки в Ужгороді працівником ТЦК.

В Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк прокоментував ситуацію з побиттям жінки в Ужгороді офіцером Закарпатського обласного військкомату, який нібито був п'яним. Він зазначив, що у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент.   

Про це Павлюк написав у Telegram. 

"Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні – притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - зазначив він.

Олександр Павлюк також просить громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за цими контактами: тел: 0 800 31 01 79; електронна пошта tckreport@gmail.com; чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Нагадаємо, журналістка Тетяна Новак розповіла, що її побив офіцер Закарпатського обласного військкомату Костянтин Варі. За її словами, майор був п'яним. Інцидент трапився 25 червня в Ужгороді біля одного з магазинів, куди вона прийшла зі своїм чоловіком-військовослужбовцем. 

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Дата публікації
Перегляди
1526
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