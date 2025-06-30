Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства щодо відстрочки / © ТСН.ua

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Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають відстрочку від мобілізації для добровольців на 12 місяців. Йдеться про громадян, які відслужили за «Контрактом 18–24».

Про це йдеться на сайті Міноборони з посиланням на відповідний законопроєкт, схвалений на засіданні уряду 27 червня.

Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24».

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«Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік та одразу призвані знову. Схвалені поправки до Закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ усунуть цю невизначеність», — йдеться у повідомленні.

Ба більше, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити і, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Міноборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18–24», який передбачає добровільну ініціативу для українців віком 18–24 років, що готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом і соціальні гарантії.

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