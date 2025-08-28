В Міноборони сказали, скільки ще часу Росія здатна воювати

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни проти України ще щонайменше протягом року. За його словами, країна-агресор значно наростила виробництво зброї та засобів ураження, а також зміцнила оборонно-промисловий комплекс.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

«Росія протриматися може досить довгий час. За моїми оцінками — це не менше року», — зазначив Гаврилюк.

Чому Росія не відчуває тиск санкцій

Представник Міноборони наголосив, що запроваджені країнами ЄС та США санкції не дають очікуваного результату. На його думку, головна проблема полягає у відсутності належного моніторингу їхнього виконання.

«Санкції не відіграють ту роль, яку вони мали б відігравати, через відсутність контролю з боку тих самих країн, що їх запроваджують», — сказав він.

Гаврилюк також звернув увагу, що багато комплектуючих у російських засобах ураження — іноземного виробництва. Йдеться про системи наведення та управління у ракетах і безпілотниках. Саме завдяки цим деталям російська зброя має високу ефективність.

«Особливо це стосується систем наведення й управління. Вони вироблені західними країнами, а не в Росії», — додав він.

Війна може затягнутися

У Міноборони наголосили, що Росія отримує підтримку від інших держав, що дає їй можливість продовжувати агресію проти України. Тому прогнозоване завершення війни у найближчий час малоймовірне.

Українцям варто готуватися до затяжного протистояння, водночас міжнародна спільнота має посилювати контроль за виконанням санкцій та обмежувати доступ РФ до критично важливих технологій.

Нагадаємо, населення Росії підтримує війну в Україні, бо кожен п’ятий в РФ отримує фінансову вигоду від бойових дій.

Причина широкої підтримки росіянами війни в Україні полягає в тому, що дуже багато людей мають зиск від неї.

Щонайменше 22% росіян (тобто п’ята частина усього населення) отримують фінансову вигоду від того, що йде війна — чи це тому що вони працюють у військово-промисловому комплексі, чи тому що їхніх рідних вбили або поранили, і вони отримують виплати.