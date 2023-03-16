В міру солодка, волога і пухка паска: рецепт до Великодня, який підкорить ваші серця

Хоч до Великодня залишається ще цілий місяць, варто вже задуматися над тим, як спекти смачну паску. Адже ніщо не зрівняється з власноруч спеченим десертом. Читайте в матеріалі ТСН.ua про рецепт пухкої і в міру вологої паски.
На своєму каналі фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар опублікувала перевірений рецепт в міру солодкої, вологої та пухкої паски, яка точно підкорить серця кожного члена сім'ї.
В рецепті вказана кількість інгредієнтів на 10 пасок по 250 грамів кожна (розмір, приблизно, як пів літрова банка). Що потрібно взяти:
- 1 кг борошна;
- 10 яєчних жовтків;
- 400 мл теплого молока;
- 200 г вершкового масла;
- 100 г дріжджів;
- 150 г родзинок;
- 200 г цукру;
- 50 г ванільного цукру;
- цедра 1 лимона;
- 1/2 чайні ложки солі.
Процес приготування пухкої паски дуже простий і не потребує особливих кулінарних вмінь:
- Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в тепле молоко додати дріжджі, 3 столові ложки борошна, 1 столову ложку цукру і залишити на 15 хвилин.
- За цей час можна почати готувати тісто. Розтерти яєчні жовтки з цукром, додати сіль і ванільний цукор, добре перемішати до однорідності.
- Влити розтоплене вершкове масло, натерти цедру з одного лимона і знову добре розмішати.
- Поступово влити опару, продовжуючи акуратно помішувати.
- Всипати родзинки і додати борошно невеликими порціями. Після кожної тісто потрібно ретельно розмішувати, щоб не було шматочків.
- Набрати тісто у форму, залишити на 1 годину, щоб воно підійшло і збільшилося вдвічі в об'ємі.
- Кожну паску потрібно змастити яйцем і випікати за температури 180 градусів (попередньо розігріти духовку) 45 хвилин.
Нагадаємо, що за українською традицією паски починають випікати на Чистий четвер, в останній тиждень Великого посту.
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