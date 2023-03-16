В міру солодка, волога і пухка паска: рецепт до Великодня, який підкорить ваші серця

Хоч до Великодня залишається ще цілий місяць, варто вже задуматися над тим, як спекти смачну паску. Адже ніщо не зрівняється з власноруч спеченим десертом. Читайте в матеріалі ТСН.ua про рецепт пухкої і в міру вологої паски.

На своєму каналі фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар опублікувала перевірений рецепт в міру солодкої, вологої та пухкої паски, яка точно підкорить серця кожного члена сім'ї.

В рецепті вказана кількість інгредієнтів на 10 пасок по 250 грамів кожна (розмір, приблизно, як пів літрова банка). Що потрібно взяти:

1 кг борошна;

10 яєчних жовтків;

400 мл теплого молока;

200 г вершкового масла;

100 г дріжджів;

150 г родзинок;

200 г цукру;

50 г ванільного цукру;

цедра 1 лимона;

1/2 чайні ложки солі.

Процес приготування пухкої паски дуже простий і не потребує особливих кулінарних вмінь:

Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в тепле молоко додати дріжджі, 3 столові ложки борошна, 1 столову ложку цукру і залишити на 15 хвилин. За цей час можна почати готувати тісто. Розтерти яєчні жовтки з цукром, додати сіль і ванільний цукор, добре перемішати до однорідності. Влити розтоплене вершкове масло, натерти цедру з одного лимона і знову добре розмішати. Поступово влити опару, продовжуючи акуратно помішувати. Всипати родзинки і додати борошно невеликими порціями. Після кожної тісто потрібно ретельно розмішувати, щоб не було шматочків. Набрати тісто у форму, залишити на 1 годину, щоб воно підійшло і збільшилося вдвічі в об'ємі. Кожну паску потрібно змастити яйцем і випікати за температури 180 градусів (попередньо розігріти духовку) 45 хвилин.

Нагадаємо, що за українською традицією паски починають випікати на Чистий четвер, в останній тиждень Великого посту.

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