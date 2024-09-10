В МОН відповіли, чи планують проводити службове розслідування через друк у підручнику мапи України без Криму

У шкільному підручнику з української мови для 7 класу виявили помилкову мапу без Криму. Міносвіти пояснило, що це технічна помилка, і видавництво має передрукувати підручники власним коштом.

Про це повідомили журналістам "Слідства.Інфо" у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що видавництво «Літера ЛТД» надрукувало шкільні підручники з некоректною мапою України. Наклад уже розвезли до шкіл, але тепер його відкликають для передруку і нової доставки. Видавництво визнало свою помилку, пояснивши її недоглядом під час підготовки до друку. Виявилося, що верстальники використали зображення з фотостоку з двома шарами — мапою України та Криму окремо, але в підручник потрапив лише один шар.

Міністерство освіти і науки повідомило, що службового розслідування через помилку в мапі України без Криму не буде, оскільки видавництво "Літера ЛТД" зобов’язалося передрукувати підручники власним коштом. Це відповідно до договору про видання підручника за державні кошти, який передбачає виправлення помилок безкоштовно.

Підручники пройшли експертизу, але сторінка з мапою без Криму була додана лише під час друку, тому на етапі експертизи її не побачили. Видавництво має право вибору друкарні на свій розсуд. Видавництво відреагувало на інцидент, звільнивши головного дизайнера та застосувавши дисциплінарні санкції до відповідальних працівників.

Нагадаємо, в Україні спалахнув гучний скандал через підручник з української мови.

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