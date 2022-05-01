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В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту - оперативне командування "Південь"

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В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту - оперативне командування "Південь"

Associated Press

Російські кораблі та підводні човни продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

На Одещині ворог продовжує відстеження обстановки також із застосуванням блезпілотних розвідників та зосереджує вороді сили у акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після завдання нами чергового удару по Зміїному десантними швидкісними катерами типу "Раптор", противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові", - йдеться в повідомленні.

Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Нагадаємо, що ЗСУ знову вдарили по окупованому Зміїному - знищено 42 окупантів. Крім того, на Херсонщині артилерійським вогнем українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

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