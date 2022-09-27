В Москві члени мобілізаційної комісії виламують в будинках замки та вибивають двері, щоб вручити повістки - депутат Мосміськдуми

Щоб вручити повістки, члени мобілізаційних комісій іноді поводяться як гопники.

Про такі випадки у столиці РФ розповів депутат Москміськдуми Євген Ступін.

"У Косино-Ухтомському районі Москви співробітники "Житловика" разом із поліцією, не пред'являючи будь-яких документів, ламають тамбурні двері на сходових майданчиках житлових будинків для вручення мешканцям повісток у військкомат! Деякі мешканці вже чули погрози відрізати електричні дроти від квартири, якщо чоловіки не відчинятимуть двері для отримання повістки", - написав депутат.

На доказ своїх слів він показав повідомлення москвичів, які стали "жертвами" дій мобілізаційної комісії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

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