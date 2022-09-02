В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у "терактах" - розвідка

ФСБ ходить по квартирах у Москві і випитує, чи живуть поблизу українці.

В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України. Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, в столиці Росії проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. Вони з'ясовують у мешканців, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "спецоперації".

"Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці рф негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - кажуть в українській розвідці.

Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів.

"Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території рф", - зазначають у розвідці.

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