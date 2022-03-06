В Москві затримали 1700 осіб, які вийшли на протести проти війни в Україні

В Москві затримали 1700 осіб, які вийшли на протести проти війни в Україні

За підрахунками МВС, участь у протестах взяли 2500 людей.

У Росії люди почали виходити на протести проти війни в Україні. Лише сьогодні таких сміливців нарахували 2500.

Про це повідомляє ТАСС.

"За даними МВС, у Москві в неузгодженій акції взяли участь близько 2500 осіб, затримано 1700", - йдеться в повідомленні.

За іншими джерелами, за сьогодні в Росії понад 2500 затриманих у 49 містах. 810 у Москві, 383 у Санкт-Петербурзі, 280 у Новосибірську.

Раніше в Мережі з'явилося відео, як мітингарі намагалися відбити затриманих в ОМОНівців.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.