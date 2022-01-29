В МОЗ дозволили видавати паперові лікарняні до 1 травня 2022 року, але є умови

В МОЗ дозволили видавати паперові лікарняні до 1 травня 2022 року, але є умови

В МОЗ дозволили до 1 травня 2022 року в чотирьох випадках видавати не електронні лікарняні, а паперові. Раніше дозвіл існував лише до 1 лютого. За яких умов це можливо — в матеріалі ТСН.ua.

В Міністерстві Охорони Здоров’я розповіли про розроблення проєкту наказу “Про внесення змін до деяких наказів МОЗ”, згідно з яким лікарі можуть виписувати не лише електронні лікарняні. До 1 травня 2022 року в наступних чотирьох випадках можна буде отримати також паперовий лікарняний:

потрібно продовжити або закрити лікарняний лист, якщо його виписали у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;

лікар не встиг внести зміни в електронну систему охорони здоров’я за 7 днів (з моменту відкриття лікарняного) — в такому випадку скликається лікарсько-консультативна комісія, і вона або головний лікар закладу виписують паперовий лікарняний;

усиновлення дитини до двох місяців з дати народження (яка зазначена в свідоцтві) — в цьому випадку лікарняний виписують на підставі рішення суду;

при виникненні будь-яких технічних проблем з передаванням даних, через що протягом семи днів з моменту створення медичного висновку про непрацездатність електронний лікарняний неможливо сформувати.

В МОЗ, водночас, зазначають, що електронні лікарняні не можна буде замінити паперовими у тому випадку, якщо заклад не підключений до електронної системи здоров’я.