В МОЗ не виключають можливість доставлення ліків за допомогою безпілотників

В МОЗ не виключають можливість доставлення ліків за допомогою безпілотників

В Україні можливе розташування 10 інноваційних хабів для зберігання лікарських засобів та впровадження технологій автономної авіадоставлення цих ліків.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда за результатами зустрічі із компанією-розробником новітніх логістичних рішень Zipline, - пише сайт Міністерства охорони здоров’я.

На території України заплановано розгортання пілотного проєкту компанії: розміщення 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів. Фахівці компанії планують розпочати зведення таких складів з Київського регіону, тому під час зустрічі обговорили можливе розташування хабу та потенційні маршрути доставлення. Адже також компанія пропонує надання послуг доставлення ліків у 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг.

Важливим питанням для обговорення стало забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, фіксування фактів доставлення; також обговорили особливості роботи під час війни, зокрема з приводу безпеки використання дронів.

«Під час відновлення медичної системи, яка постраждала внаслідок військових дій, ми маємо орієнтуватися на найбільш зручні сучасні логістичні рішення. Тому вдячні донорам та колегам із Zipline за ініціативу та готовність працювати на благо України та покращувати доступ наших громадян до медичних послуг», – зазначив перший заступник міністра Олександр Комаріда.

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Нагадаємо, велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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