Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В МОЗ озвучили ​​алгоритм дій, який допоможе усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката: що потрібно зробити

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В МОЗ озвучили ​​алгоритм дій, який допоможе усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката: що потрібно зробити

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини. 

В Міністерстві охорони здоров'я озвучили ​​алгоритм дій, який допоможе усунути проблеми з генерацією COVID-сертифіката.

Про це МОЗ інформує у Telegram-каналі. 

  • Ви отримали статус "Немає даних про вас" після запиту на створення документа. 

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок “Дія”, спробуйте повторити його через портал “Дія” — https://diia.gov.ua. Якщо і портал відповів, що "Немає даних про вас", зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення.

Попросіть перевірити персональні дані: 

  1.  ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах. 
  2. РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН). 
  3. УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини. 
  4. Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження. 
  5. Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати і відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР. 

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини. 

  • Ви отримали статус "Помилка при генерації сертифіката" після запиту на COVID-сертифікат. 

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище. 

  • Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний".

Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал “Дія”.

  • Ви отримали статус "Сертифікат про вакцинацію недоступний" з таким текстом "Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення". 

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю. 

  • Ви отримали статус: "Номер партії вакцини помилковий" 

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат. 

  • Ви отримали статус: "На жаль, сталася помилка". 

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку “Дія”. 

Читайте також:

Як шахраї видавали липові COVID-сертифікати із внесенням у електронну базу

Як шахраї видавали липові COVID-сертифікати із внесенням у електронну базу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація