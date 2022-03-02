В МОЗ розповіли, як діяти у разі загрози обвалу будинку та коли він вже трапився

ТСН.ua розповідає, як діяти, якщо є загроза обвалу будинку та що робити, коли він вже трапився. Поради, які врятують вам життя.
В Telegram-каналі МОЗ України опублікували рекомендації, як потрібно діяти в разі обвалу будинку чи коли він вже трапився.
Що робити, якщо з’явилася загроза обвалу будинку
Якщо ви почули поряд з вашим будинком вибух і відчуваєте, що будівля починає деформуватися, втрачати стійкість:
- якнайшвидше тікайте, щоб залишити будівлю;
- спускайтесь лише сходами та не використовуйте ліфт;
- за умови, якщо вас це не затримає, прихопіть свої документи, ключі, гроші;
- повідомте про можливість обвалу інших людей, своїх сусідів;
- не створюйте тисняви під час евакуації;
- відійдіть від будівлі на безпечну відстань.
Якщо у вас немає змоги покинути будівлю:
- займіть позицію в кутку приміщення або в отворах дверей (вона вважається найвигіднішою), сховайтеся під стіл (якщо він стоїть в кутку кімнати);
- станьте під балкою чи каркасом;
- не виходьте на балкони, не підходьте до вікон;
- якщо є час, вимкніть газ, воду, спробуйте знеструмити приміщення.
В зруйнованому будинку ви потрапили під завал: що робити
Насамперед, спробуйте покликати на допомогу та розповісти, де саме ви знаходитесь. Не панікуйте. Зберігайте спокій і чекайте, поки вам допоможуть.
Якщо вас не чують, дотримуйтесь інструкцій:
- спробуйте вивільнити руки та ноги;
- роздивіться, якими саме предметами вас закидало (якщо вони не важкі, спробуйте обережно розібрати завал самостійно — якщо вони важкі, терпляче кличте на допомогу);
- якщо вас ніхто не чує протягом години, спробуйте дужче розбирати завал, але дійте обережно;
- звільнивши себе, огляньте тіло на наявність ран, кровотечі, переломів та надайте першу домедичну допомогу;
- якщо не можете вибратися з будівлі, спробуйте зателефонувати до рідних, друзів, знайомих;
- немає мобільного зв’язку — стукайте по металевих предметах, трубах, кличте голосно на допомогу;
- намагайтеся уникнути переохолодження.
Також варто запам’ятати або записати до контактної книги номери рятувальних та аварійних служб:
- 112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
- 101 — пожежна служба
- 102 — поліція
- 103 — швидка медична допомога
- 104 — аварійна служба газової мережі
- 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ