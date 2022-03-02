Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В МОЗ розповіли, як діяти у разі загрози обвалу будинку та коли він вже трапився

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В МОЗ розповіли, як діяти у разі загрози обвалу будинку та коли він вже трапився

Що робити у разі загрози обвалу будівлі або коли ви опинилися під завалами: МОЗ / Управління ДСНС у Харківській області

ТСН.ua розповідає, як діяти, якщо є загроза обвалу будинку та що робити, коли він вже трапився. Поради, які врятують вам життя.

В Telegram-каналі МОЗ України опублікували рекомендації, як потрібно діяти в разі обвалу будинку чи коли він вже трапився.

Що робити, якщо з’явилася загроза обвалу будинку

Що робити у разі загрози обвалу будівлі: інфографіка / ©
Що робити у разі загрози обвалу будівлі: інфографіка

Якщо ви почули поряд з вашим будинком вибух і відчуваєте, що будівля починає деформуватися, втрачати стійкість:

  • якнайшвидше тікайте, щоб залишити будівлю;
  • спускайтесь лише сходами та не використовуйте ліфт;
  • за умови, якщо вас це не затримає, прихопіть свої документи, ключі, гроші;
  • повідомте про можливість обвалу інших людей, своїх сусідів;
  • не створюйте тисняви під час евакуації;
  • відійдіть від будівлі на безпечну відстань.

Якщо у вас немає змоги покинути будівлю:

  • займіть позицію в кутку приміщення або в отворах дверей (вона вважається найвигіднішою), сховайтеся під стіл (якщо він стоїть в кутку кімнати);
  • станьте під балкою чи каркасом;
  • не виходьте на балкони, не підходьте до вікон;
  • якщо є час, вимкніть газ, воду, спробуйте знеструмити приміщення.

В зруйнованому будинку ви потрапили під завал: що робити

Що робити, коли опинилися під завалами будинку: інфографіка / ©
Що робити, коли опинилися під завалами будинку: інфографіка

Насамперед, спробуйте покликати на допомогу та розповісти, де саме ви знаходитесь. Не панікуйте. Зберігайте спокій і чекайте, поки вам допоможуть.

Якщо вас не чують, дотримуйтесь інструкцій:

  • спробуйте вивільнити руки та ноги;
  • роздивіться, якими саме предметами вас закидало (якщо вони не важкі, спробуйте обережно розібрати завал самостійно — якщо вони важкі, терпляче кличте на допомогу);
  • якщо вас ніхто не чує протягом години, спробуйте дужче розбирати завал, але дійте обережно;
  • звільнивши себе, огляньте тіло на наявність ран, кровотечі, переломів та надайте першу домедичну допомогу;
  • якщо не можете вибратися з будівлі, спробуйте зателефонувати до рідних, друзів, знайомих;
  • немає мобільного зв’язку — стукайте по металевих предметах, трубах, кличте голосно на допомогу;
  • намагайтеся уникнути переохолодження.

Також варто запам’ятати або записати до контактної книги номери рятувальних та аварійних служб:

  • 112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
  • 101 — пожежна служба
  • 102 — поліція
  • 103 — швидка медична допомога
  • 104 — аварійна служба газової мережі
  • 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ
Наступна публікація