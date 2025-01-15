Коли в України очікується пік захворюваності на ГРВІ та грип - в МОЗ відповіли

Наразі рівень захворюваності в регіонах не є приводом для хвилювання.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на грип та ГРВІ в Україні припаде на середину лютого 2025 року.

Про це головний державний санітарний лікар розповів в коментарі Укрінформу.

"До нового року найчастіше ми бачимо домінування ковіду, а починаючи з лютого йде поступове підвищення захворюваності на грип. Тому ми очікуємо, що наприкінці січня і максимум до середини лютого 2025 року в нас будуть зростати рівні захворюваності на грип, і це буде основною причиною захворювання серед українців. Пікові показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції - в середині лютого з поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім... ми прогнозуємо все ж таки превалювання ковіду, і за попередніми прогнозами, впродовж літнього періоду буде циркулювати "Омікрон", - зазначив Кузін.

За його словами, на даний момент рівень захворюваності в регіонах не є приводом для хвилювання.

"Якщо порівнювати 2025-й з минулим роком, а точніше з минулим епідемічним сезоном, то в цьому році ми фіксуємо загальні показники захворюваності (на грип, ГРВІ та COVID-19 - ред.) майже на 20% нижчі... В новорічний період щотижня у нас хворіє близько 100 тисяч осіб, і майже половина - це діти, тому що вони найбільш соціалізовані, найбільш активно комунікують одне з одним", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Він повідомив, що діти складають половину всіх госпіталізацій через грип, ГРВІ та COVID-19. Відомо, що щотижня через ускладнення госпіталізують в середньому близько 3 тисяч пацієнтів, переважно з супутніми неінфекційними захворюваннями. Зараз потреба в кисневій підтримці для цих пацієнтів є мінімальною.

"Потреба в кисневій підтримці може виникати у пацієнтів з імунокомпрометованим статусом, які мають онкологічні захворювання. Тому інколи респіраторна підтримка, дійсно, надається в закладах охорони здоров'я, але такої залежності або потреби, яка була під час пандемії ковіду, зараз немає. Ми бачимо фонові низькі рівні завантаженості реанімаційних відділень, якихось надскладних випадків або ризикованих тенденцій ми поки що не фіксуємо", - заявив Кузін.

Він зазначив, що з початку епідсезону зафіксовано 15,5 тис. випадків захворювання на COVID-19 та 66 летальних випадків, здебільшого серед невакцинованих осіб або тих, хто мав важкі супутні хвороби.

Кузін підкреслив, що вакцинацію від грипу можна проводити в будь-який період епідсезону.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксовано перші випадки захворювання нового вірусу із Китаю

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