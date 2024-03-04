В Мукачеві люди в камуфляжі спробували силоміць запхати чоловіка до авто (відео)

В Мукачеві на Закарпатті люди у військовій формі намагалися силоміць запхати чоловіка до авто. Ймовірно, це були працівники ТЦК та СП.

Про це повідомив журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, який опублікував відповідне відео.

"В Мукачеві, ймовірно, працівники ТЦК намагалися запхнути чоловіка до автобуса, а після невдалої спроби пнули його ногою", – йдеться в заяві Глаголи.

Він додав, що інцидент стався вранці 4 березня на вулиці Потушняка.

"Чекаємо на офіційні коментарі від працівників Мукачівського ТЦК", – зазначив журналіст.

На цей момент ні Мукачівський районний ТЦК, ні Закарпатський обласний ТЦК ситуацію не коментували.

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В Мукачеві, ймовірно, працівники ТЦК спробували силоміць запхати чоловіка до буса

Нагадаємо, в лютому в Мукачеві побили військового з ТЦК.

До слова, раніше в Офісі омбудсмена України заявили, що реагують на всі скарги, які надходять щодо неправомірних дій працівників ТЦК. Проте значна частина з них виявляється фейком.

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