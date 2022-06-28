В МВС пояснили затримки у виготовленні закордонних паспортів та ID-карток

В Україні спостерігаються затримки у видаванні закордонних паспортів та ID-карток через постійні обстріли з боку окупантів, які ускладнили доставлення витратних матеріалів для виготовлення.
Проте державні органи України роблять усе можливе для виправлення ситуації.
Про це повідомили в українському МВС 28 червня.
Там уточнили, що через постійні бомбардування російськими окупантами міст та інфраструктури, знищення та руйнування логістичних шляхів стало проблематичним доставлення, зокрема з-за кордону, витратних матеріалів для виготовлення ID-карток та закордонних паспортів.
"Зважаючи на крайню необхідність для кожного громадянина України в умовах воєнного стану мати на руках паспортні документи, уряд та МВС разом із Державною міграційною службою та держпідприємством "Поліграфкомбінат "Україна" роблять усе можливе для виправлення ситуації", – запевнили в міністерстві.
Нагадаємо, Україна розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на таке ж рішення цієї держави.
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