В МВС розповіли, через скільки часу росіяни відчують на собі наслідки санкцій ЄС та США

В МВС розповіли, через скільки часу росіяни відчують на собі наслідки санкцій ЄС та США

Незважаючи на те, що Європейський Союз та США запровадили безпрецедентні санкції проти РФ, пересічні росіяни почнуть відчувати наслідки фінансових обмежень тільки через рік.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що надалі потрібно запроваджувати проти Російської Федерації ще більше санкцій, а Україні надавати нову зброю.

Таку заяву зробив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі спільного телемарафону у неділю, 5 червня.

Він зазначив, що шостий санкцій пакет проти Кремля узгоджувався країнами-учасниками ЄС надто довго - понад місяць. За його слова, пересічні росіяни почнуть відчувати негативні наслідки цього пакета санкцій приблизно через рік.

"Це дуже важливо, щоб Росія денацифікувалася та демілітаризувалася. Але це буде в подальшій перспективі", - сказав він.

Варто зазначити, Європейський Союз почав працювати над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу. Також Євросоюз працює над можливою конфіскацією активів РФ в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

Напередодні, 3 червня, посли ЄС таки затвердили шостий санкційний пакет проти Росії та запровадили санкції проти Білорусі за підтримку війни проти України.

Росія шантажує світ голодом без українського зерна і вимагає від США зняти санкції

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