В МВС розповіли, скільки українців скористались безвізом від початку його запровадження

Україна обладнує сучасні пункти пропуску та запроваджує спільний контроль задля скорочення часу перетину кордону.

Безвізом від початку його запровадження скористались понад 50 млн українців.

Про це повідомили в МВС.

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Також в МВС зазначили, що в Україні запроваджують європейські стандарти управління кордонами, що допоможе пришвидшити їх перетин. Це означає, що Україна обладнує сучасні пункти пропуску та запроваджує спільний контроль задля скорочення часу перетину кордону. Також прикордонники спільно із своїми колегами патрулюють на кордонах із країнами Європейського союзу.

"Протягом 2020 року додатково обладнано 128 робочих місць з функцією біометричного контролю в залізничних пунктах пропуску. Усі міжнародні та міждержавні пункти пропуску підключено до баз даних Інтерполу, що дозволяє здійснювати перевірку в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна покращила показники в рейтингу паспортів світу.

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