В МВС розповіли, скількох колаборантів спіймали за добу і скільки злочинів армії РФ задокументували

За кожним повідомленням про злочин проводиться перевірка, кажуть в Міністерстві внутрішніх справ.

За доби поліцейські викрили в Україні 23 колаборантів та задокументували 11 військових злочинів російської армії.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

"За минулу добу під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 23 особи, які підозрюються у причетності до не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, та які співпрацюють з російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поліцейські зафіксували 5 фактів руйнувань та знищення житла. Загалом за добу зафіксовано 11 військових злочинів російської армії, вчинених на території України.

У поліції пояснили, що за кожним повідомленням про злочин проводиться перевірка для повного та об’єктивного документування злочинів окупантів.

Відомості внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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