В Миколаєві чутно вибухи: працює ППО

5 листопада в Миколаєві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних БпЛА типу «шахед».

Місцева влада та моніторингові канали повідомляють про підвищену загрозу для Інгульського та Центрального районів міста. Робота ППО триває, можливі нові вибухи.

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Мешканців закликають не знімати роботу ППО та не публікувати координати влучань чи напрямки польоту дронів. Залишайтеся в безпечних місцях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Ми вже писали, що росіяни 1 листопада вдарили по Миколаєву. Ворог поцілив балістикою.

На жаль, загинула людина. Спершу була інформація про 15 потерпілих.

Пошкоджень зазнала АЗС та автомобілі.