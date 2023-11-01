В МЗС надали подробиці про повернення H&M та співпрацю з міжнародними брендами під час війни в Україні

П’ять із шести магазинів мають відновити роботу в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens. Проте у H&M ще не прокоментували, які саме магазини відкриють першими.

Українські магазини H&M, які 24 лютого 2022 року призупинили роботу на території країни, заявили, що поступово відкриються з листопада 2023 року.

Про це йшлося у відповідному пресрелізі, який був опублікуваний у День Незалежності України на глобальному сайті H&M Group.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою у коментарі The Village Україна розповів про деталі перемовин і майбутнє відкриття глобальних брендів в Україні.

У МЗС повідомили, що від травня 2022 року Україна веде перемовини з провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення. Йдеться про IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear).

"Як один із найуспішніших результатів, можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям", – додав Дмитро Кулеба.

За його словами, повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки до державного бюджету, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу, сервіс тощо.

"Це також сигнал упевненості в перемозі України та надійності партнерства з нашою державою", – зазначив Кулеба.

В українському офісі H&M підтверджують, що всі перемовини відбуваються в тісному контакті з представниками влади.

"Наш намір завжди полягав у тому, щоб відкритися знову, щойно це дозволить ситуація", – заявили представники бренду.

Остаточне рішення ухвалює міжнародний офіс. Водночас посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії.

"Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були зачинені у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", – додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Кулеба пояснив, чому партнерам вигідно посилити ППО України.

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