В МЗС назвали кількість загиблих і зниклих безвісти українців в Ізраїлі

Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло троє українців. Крім того, шість вважають зниклими безвісти. Наразі їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей", - йдеться у його дописі.

Крім того, дев’ять українців отримали поранення. Наразі інформація про їхній стан та місця госпіталізації уточнюються. Серед травмованих є дитина - хлопчик, який був врятований в Сдероті

"Дитина (Ред.) відновлюється після успішної операції. Він перебуває під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка", - йдеться у повідомленні.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. Крім того, 170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа.

Як повідомлялося, в Ізраїлі через нападу бойовиків ХАМАСу загинуло вже понад 1,2 тис. людей. Своєю чергою, видання Al Jazeera пише про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.

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