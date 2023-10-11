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В МЗС назвали кількість загиблих і зниклих безвісти українців в Ізраїлі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2033
Час на прочитання
1 хв
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В МЗС назвали кількість загиблих і зниклих безвісти українців в Ізраїлі

Ізраїль. / Фото: Associated Press

Дев'ятьох українців поранено.

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Дата публікації
Перегляди
2033
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