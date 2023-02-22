В МЗС пояснили, чому Залужного не запросили на зустріч із Байденом

МЗС закликає "не шукати підводних каменів" і пояснює, що делегація формувалася з урахуванням протоколу.

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник пояснив, чому головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного не було у складі української делегації, яка зустрічала в Києві президента США Джо Байдена.

Про це Мельник сказав в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, це пов'язано з тим, що в американській делегації не було колеги Залужного – голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

"Якщо б пан Міллі був тут разом із президентом Байденом, тоді це (присутність Залужного – УП) було б, напевно, очевидно. Бо, як правило, ці делегації формуються з урахуванням того, хто приїхав – дзеркального представництва. Це така класика дипломатії, протоколу. Тому я б тут не став додумувати того, чого насправді не було. Повірте мені, тут немає ніяких підводних каменів. Це був дуже камерний формат", – сказав дипломат.

Нагадаємо, що 20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом.

Під час свого візиту глава Білого дому анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 млн доларів.

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