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В МЗС різко відповіли Орбану на його цинічну заяву, що "війна РФ триває, бо США допомагають Україні"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В МЗС різко відповіли Орбану на його цинічну заяву, що "війна РФ триває, бо США допомагають Україні"

Фото: Associated Press

В МЗС України порадили Орбану "використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України".

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що висловлювання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, що "війна Росії триває, бо США допомагають Україні", показує його "політичну короткозорість".

Коментар МЗС України оперативно опублікували на сайті відомства.

"Заяви Прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - сказано у відповіді зовнішньополітичної установи.

В МЗС України порадили "угорському лідеру запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська".

Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається другом Росії, заявив, що війна Путіна проти України триватиме до того часу, поки США допомагатимуть нашій державі у боротьбі з агресором. 

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Дата публікації
Перегляди
496
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